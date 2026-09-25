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Видео: дочке Рууда вручили форму сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2026

Видео: дочке Рууда вручили форму сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2026
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Сегодня, 25 сентября, в Лондоне (Великобритания) стартует Кубок Лэйвера – 2026, в котором сразятся команды Европы и мира. Перед началом соревнований организаторы подарили форму сборной Европы маленькой дочери 17-й ракетки мира 27-летнего норвежского теннисиста Каспера Рууда.

Выставочныц турнир, который проводится с 2017 года, продлится до 27 сентября. В этом году в состав команды мира вошли Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Александр Бублик, Лёнер Тьен, Брэндон Накашима и Франсиско Серундоло. Команду Европы представляют Карлос Алькарас, Александр Зверев, Флавио Коболли, Якуб Меншик, Каспер Рууд и Рафаэль Ходар.

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