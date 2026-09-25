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Мирра Андреева дважды за два месяца в двух сетах проиграла Лейле Фернандес

Мирра Андреева дважды за два месяца в двух сетах проиграла Лейле Фернандес
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева за два месяца дважды проиграла в двух сетах финалистке US Open — 2021 31-й ракетке мира 24-летней Лейле Фернандес, которая представляет Канаду.

Сегодня, 25 сентября, Андреева проиграла Фернандес в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-500 в Сингапуре со счётом 2:6, 5:7.

Сингапур. 1/4 финала
25 сентября 2026, пятница. 13:45 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Лейла Фернандес
31
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Ранее, 7 августа, соперницы встречались в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канад