Мирра Андреева дважды за два месяца в двух сетах проиграла Лейле Фернандес
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева за два месяца дважды проиграла в двух сетах финалистке US Open — 2021 31-й ракетке мира 24-летней Лейле Фернандес, которая представляет Канаду.
Сегодня, 25 сентября, Андреева проиграла Фернандес в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-500 в Сингапуре со счётом 2:6, 5:7.
Ранее, 7 августа, соперницы встречались в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канад