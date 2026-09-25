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«Стараюсь извлечь максимум». Коболли — о совместной с Синнером тренировке

«Стараюсь извлечь максимум». Коболли — о совместной с Синнером тренировке
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал о впечатлениях от совместной тренировки с соотечественником и лидером рейтинга АТР Янником Синнером. Ранее Коболли на своей странице в социальной сети публиковал совместные с Синнером фото с корта в Монте-Карло, Монако.

«Мы много шутили, было действительно здорово вновь встретиться с ним на корте. Каждый раз, когда появляется такая возможность, я стараюсь извлечь максимум из проведённых вместе часов. Он один из тех, у кого я больше всего учусь, поэтому всегда рад с ним потренироваться», – сказал Коболли в интервью SuperTennis TV.

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Флавио Коболли потренировался с Янником Синнером в Монте-Карло