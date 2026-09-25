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Алькарас впервые отреагировал на новость о возвращении Хуан-Карлоса Ферреро в тур

Алькарас впервые отреагировал на новость о возвращении Хуан-Карлоса Ферреро в тур
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас впервые отреагировал на новость о возвращении в тур своего бывшего тренера, чемпиона «Ролан Гаррос» – 2003 Хуан-Карлоса Ферреро.

«Я очень рад, что он возвращается в тур. Увидеть его снова… Это будет здорово. Кого бы он ни тренировал, думаю, игрок будет отличным», – сказал Алькарас журналисту Джеймсу Грею.

Ферреро стал тренером испанца в 2019 году. Под его руководством Алькарас выиграл шесть титулов турниров «Большого шлема». О прекращении сотрудничества 23-летний теннисист объявил в декабре 2025 года.

Ранее Ферреро объявил о возвращении в тур в 2027 году.

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