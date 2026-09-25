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Женская сборная Чехии впервые с 2018 года вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Чехии впервые с 2018 года вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг
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Женская сборная Чехии по теннису впервые с 2018 года вышла в финал командного турнира Кубок Билли Джин Кинг. Чешская команда одолела в полуфинале Испанию со счётом 2:0. Соревнования проходят в Шэньчжене, Китай.

В первом поединке Каролина Мухова одолела Джессику Бузас-Манейро со счётом 7:5, 6:4, во втором Линда Носкова оказалась сильнее Кристины Букши (7:6 (7:5), 6:2).

Во втором полуфинале сразятся сборные Италии и Украины. Их матчи состоятся в субботу, 26 сентября.

Действующим победителем турнира является итальянская команда, одолевшая в финале 2025 года сборную США. Российские теннисистки не принимают участия в текущих соревнованиях из-за бана.

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