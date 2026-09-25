Андрей Рублёв вышел в свой 90-й в карьере четвертьфинал АТР

25-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 90-й в своей карьере четвертьфинал турниров АТР. Во втором круге турнира АТР-250 в Ханчжоу он одолел соперника из Австралии Ринки Хидзикату со счётом 6:3, 6:3. Россиянин стал девятым действующим теннисистом, достигшим отметки в 90 четвертьфиналов ATP.

В четвертьфинале Рублёв сразится с победителем матча между Жайме Фарией и Юго Гастоном.

Турнир в Ханчжоу продлится до 29 сентября. Его действующим чемпионом является казахстанский теннисист Александр Бублик. В текущем сезоне Рублёв взял только один титул — в июле он победил на турнире категории АТР-250 в Бостаде.