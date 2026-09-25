15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв вышел в свой 90-й в карьере четвертьфинал АТР

Андрей Рублёв вышел в свой 90-й в карьере четвертьфинал АТР
Комментарии

25-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 90-й в своей карьере четвертьфинал турниров АТР. Во втором круге турнира АТР-250 в Ханчжоу он одолел соперника из Австралии Ринки Хидзикату со счётом 6:3, 6:3. Россиянин стал девятым действующим теннисистом, достигшим отметки в 90 четвертьфиналов ATP.

Ханчжоу. 2-й круг
25 сентября 2026, пятница. 13:35 МСК
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В четвертьфинале Рублёв сразится с победителем матча между Жайме Фарией и Юго Гастоном.

Турнир в Ханчжоу продлится до 29 сентября. Его действующим чемпионом является казахстанский теннисист Александр Бублик. В текущем сезоне Рублёв взял только один титул — в июле он победил на турнире категории АТР-250 в Бостаде.