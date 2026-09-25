Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира АТР-250 в Ханчжоу

25-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою победу над Ринки Хидзикатой, представляющим Австралию (6:3, 6:3), во втором круге турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай.

«Я действительно рад вернуться в Ханчжоу и выиграть свой первый поединок здесь. Сегодня первый сет был непростым: я начал неважно, был менее уверен. Но потом, по мере того как матч затягивался, уверенности становилось больше, и я чувствовал себя всё лучше», – прив