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Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира АТР-250 в Ханчжоу

Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира АТР-250 в Ханчжоу
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25-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою победу над Ринки Хидзикатой, представляющим Австралию (6:3, 6:3), во втором круге турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай.

Ханчжоу. 2-й круг
25 сентября 2026, пятница. 13:35 МСК
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Я действительно рад вернуться в Ханчжоу и выиграть свой первый поединок здесь. Сегодня первый сет был непростым: я начал неважно, был менее уверен. Но потом, по мере того как матч затягивался, уверенности становилось больше, и я чувствовал себя всё лучше», – прив