«Для меня тут всё строго». Бублик пошутил, что не станет устраивать шоу на Кубке Лэйвера

21-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик пошутил насчёт своей репутации шоумена на теннисных турнирах перед стартом Кубка Лэйвера — 2026, где он выступит за команду Мира.

«Я подписал с Пэтом Рафтером и Андре Агасси соглашение, что не буду подавать снизу и улыбаться после розыгрышей, поэтому для меня тут всё строго. Я просто приехал хорошо сыграть в теннис и привнести немного веселья. Как сказал Тейлор Фриц в нашем чате, я – человек-трэш-ток, поэтому поговорю с командой Европы, если что-то пойдёт не так. К сожалению, тут не получится устроить шоу – мне не разрешили после пары разговоров с капитанами команд», – сказал Бублик на пресс-конференции.