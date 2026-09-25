Стало известно, как Звереву нужно выступить в Пекине и Шанхае, чтобы стать первой ракеткой

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев должен выиграть предстоящие турниры в Пекине и Шанхае, чтобы стать первой ракеткой мира. Об этом сообщает журналист Хосе Морон в соцсети Х.

Ранее первая ракетка мира Янник Синнер снялся с турнира категории АТР-500 в Пекине, который пройдёт c 30 сентября по 11 октября. В прошлом году итальянец выиграл турнир и из-за травмы не сможет защитить 500 очков. В Шанхае Синнер дошёл до третьего круга.

Турнир в Шанхае пройдёт с 7 по 18 октября. Действующим победителем является монегаск Валантен Вашеро. Синнер планы на это соревнование ещё не озвучивал. Итальянец не выходит на корт с июля.