Определился соперник Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира в Ханчжоу

97-й номер мирового рейтинга француз Юго Гастон вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, где сразится с 25-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым. Во втором круге он одолел 68-ю ракетку мира представителя Португалии Жайме Фарию со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча соперников продолжалась 2 часа 46 минут. По ходу матча Гастон выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. Фария подал навылет 11 раз, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных.

Турнир категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, проходит с 22 по 29 сентября.