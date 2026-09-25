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Юго Гастон — Жайме Фария. результат матча 25 сентября 2026, счёт 2:1, 2-й круг; ATP 250 Ханчжоу

Определился соперник Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира в Ханчжоу
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97-й номер мирового рейтинга француз Юго Гастон вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, где сразится с 25-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым. Во втором круге он одолел 68-ю ракетку мира представителя Португалии Жайме Фарию со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Ханчжоу. 2-й круг
25 сентября 2026, пятница. 15:10 МСК
Жайме Фария
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 4
4 		7 7 6
         
Юго Гастон
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон

Встреча соперников продолжалась 2 часа 46 минут. По ходу матча Гастон выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. Фария подал навылет 11 раз, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных.

Турнир категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, проходит с 22 по 29 сентября.

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