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️Татьяна Прозорова досрочно завершила турнир WTA-500 в Сингапуре

️Татьяна Прозорова досрочно завершила турнир WTA-500 в Сингапуре
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180-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова не сыграет в завтрашнем полуфинале турнира WTA-500 в Сингапуре с австралийской теннисисткой Талией Гибсон (63-я в рейтинге) из-за травмы, полученной во время парного матча.

Сингапур. 1/2 финала
25 сентября 2026, пятница. 18:55 МСК
Татьяна Прозорова
180
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Талия Гибсон
63
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон

Официальная причина, указанная WTA, — сотрясение мозга. Теннисистка не смогла доиграть парный четвертьфинал в Сингапуре после того, как ей попали мячом в лицо. Прозорова и её напарница Софья Лансере снялись с матча с японкой Мию Като и австралийкой Эллен Перес при счёте 5:7, 2:5.

В четвертьфинальной встрече одиночного разряда Прозорова