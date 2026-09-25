️Татьяна Прозорова досрочно завершила турнир WTA-500 в Сингапуре

180-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова не сыграет в завтрашнем полуфинале турнира WTA-500 в Сингапуре с австралийской теннисисткой Талией Гибсон (63-я в рейтинге) из-за травмы, полученной во время парного матча.

Официальная причина, указанная WTA, — сотрясение мозга. Теннисистка не смогла доиграть парный четвертьфинал в Сингапуре после того, как ей попали мячом в лицо. Прозорова и её напарница Софья Лансере снялись с матча с японкой Мию Като и австралийкой Эллен Перес при счёте 5:7, 2:5.

В четвертьфинальной встрече одиночного разряда Прозорова