Прозорову против её воли сняли с полуфинального матча на турнире WTA-500 в Сингапуре

180-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова рассказала, что решение о досрочном завершении турнира WTA-500 в Сингапуре было принято против её воли. Спортсменка получила травму во время четвертьфинальной встречи в парной категории.

«Ребята, к сожалению, организаторы сняли меня с квалификационного матча WTA-500 в Сингапуре.

Сегодня во время матча в парном разряде одна из соперниц пробила смэш в мою сторону — мяч слегка задел мою щёку и попал в плечо. Такое иногда случается. Физиотерапевт вызвал меня с корта и настоял на проведении определённого теста. К сожалению, я не знала, что могла отказаться. Тест был непростым.

Если учитывать, что последние три дня я проводила на корте более трёх часов в день, я была уставшей и испытывала трудности с некоторыми упражнениями — например, с тем, чтобы стоять на одной ноге с закрытыми глазами. Честно говоря, даже когда я свежая и хорошо отдохнувшая, это упражнение даётся мне тяжело. Я объяснила это физиотерапевту. Из всех упражнений именно этот результат оказался единственным, который их не устроил, хотя все остальные я прошла.

Физиотерапевт также оказывал на меня давление, давая понять, что я не могу самостоятельно принимать решения и что мне необходимо как минимум шесть дней (!!!) отдыха от тенниса — что звучит безумно, если учитывать, что я чувствовала себя совершенно нормально.

После окончания нашего парного матча я выполнила свою восстановительную процедуру и поужинала — я чувствовала себя отлично. Но, к сожалению, физиотерапевт действовал в соответствии с определённым протоколом WTA и оказывал давление на организаторов по поводу моего состояния.

У меня и моей команды состоялся долгий разговор с организаторами. В ходе всего этого процесса физиотерапевт давил на всех присутствующих и даже заявил, что я неспособна самостоятельно нести ответственность за свою жизнь.

Решение организаторов меня очень расстроило. Моя неделя мечты закончилась сегодня…

WTA, мне кажется, вам следует пересмотреть свои собственные правила», — написала Прозорова на своей странице в социальной сети.