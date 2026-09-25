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Рафаэль Ходар — Александр Бублик. Результат матча 25 сентября 2026, счёт 2:0; Кубок Лэйвера

Александр Бублик проиграл Рафаэлю Ходару в матче Кубка Лэйвера — 2026
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14-я ракетка мира, представитель команды Европы испанский теннисист Рафаэль Ходар одолел 21-ю ракетку мира казахстанского теннисиста Александра Бублика, входящего в состав команды мира, в матче Кубка Лэйвера — 2026 со счётом 6:2, 6:3. Команда Европы лидирует со счётом 2:1.

Кубок Лэйвера. Финал
25 сентября 2026, пятница. 21:25 МСК
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Встреча соперников продолжалась 1 час 24 минуты. По ходу матча Ходар выпол