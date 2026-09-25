Александр Бублик проиграл Рафаэлю Ходару в матче Кубка Лэйвера — 2026
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14-я ракетка мира, представитель команды Европы испанский теннисист Рафаэль Ходар одолел 21-ю ракетку мира казахстанского теннисиста Александра Бублика, входящего в состав команды мира, в матче Кубка Лэйвера — 2026 со счётом 6:2, 6:3. Команда Европы лидирует со счётом 2:1.
Кубок Лэйвера. Финал
25 сентября 2026, пятница. 21:25 МСК
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Александр Бублик
А. Бублик
Встреча соперников продолжалась 1 час 24 минуты. По ходу матча Ходар выпол