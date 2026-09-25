Александр Бублик проиграл Рафаэлю Ходару в матче Кубка Лэйвера — 2026

14-я ракетка мира, представитель команды Европы испанский теннисист Рафаэль Ходар одолел 21-ю ракетку мира казахстанского теннисиста Александра Бублика, входящего в состав команды мира, в матче Кубка Лэйвера — 2026 со счётом 6:2, 6:3. Команда Европы лидирует со счётом 2:1.

Встреча соперников продолжалась 1 час 24 минуты. По ходу матча Ходар выпол