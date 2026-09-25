Ходар стал вторым по молодости теннисистом, победившим в одиночном разряде Кубка Лэйвера

14-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар, входящий в состав команды Европы, стал вторым самым молодым игроком, одержавшим победу в одиночном разряде на Кубке Лэйвера, сообщает Opta Ace.

Испанец одолел представителя команды мира 21-ю ракетку мира казахстанского теннисиста Александра Бублика в матче Кубка Лэйвера — 2026 со счётом 6:2, 6:3 и вывел команду Европы