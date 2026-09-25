Ходар стал вторым по молодости теннисистом, победившим в одиночном разряде Кубка Лэйвера
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14-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар, входящий в состав команды Европы, стал вторым самым молодым игроком, одержавшим победу в одиночном разряде на Кубке Лэйвера, сообщает Opta Ace.
Кубок Лэйвера. Финал
25 сентября 2026, пятница. 21:25 МСК
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
Александр Бублик
А. Бублик
Испанец одолел представителя команды мира 21-ю ракетку мира казахстанского теннисиста Александра Бублика в матче Кубка Лэйвера — 2026 со счётом 6:2, 6:3 и вывел команду Европы