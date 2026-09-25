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Ходар стал вторым по молодости теннисистом, победившим в одиночном разряде Кубка Лэйвера

Ходар стал вторым по молодости теннисистом, победившим в одиночном разряде Кубка Лэйвера
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14-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар, входящий в состав команды Европы, стал вторым самым молодым игроком, одержавшим победу в одиночном разряде на Кубке Лэйвера, сообщает Opta Ace.

Кубок Лэйвера. Финал
25 сентября 2026, пятница. 21:25 МСК
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Испанец одолел представителя команды мира 21-ю ракетку мира казахстанского теннисиста Александра Бублика в матче Кубка Лэйвера — 2026 со счётом 6:2, 6:3 и вывел команду Европы