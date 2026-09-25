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Арина Соболенко встретилась с женой Криштиану Роналду

Арина Соболенко встретилась с женой Криштиану Роналду
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко на Неделе мод пересеклась с женой португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджиной Родригес. Девушки показали друг другу свои кольца.

Помолвочное кольцо Соболенко украшено массивным овальным бриллиантом весом более 12 карат в платиновой оправе с добавлением изумрудов. Эксперты оценивают стоимость украшения от $ 500 тыс. до $ 1 млн.

Кольцо Родригес выполнено с центральным овальным бриллиантом в платиновом ободке, окружённым ещё двумя овальными бриллиантами. В центре – камень от 20 до 35 карат, по бокам — ещё два по ~1 карату. Эксперты оценивают стоимость украшения от $ 2 млн до $ 5 млн.

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