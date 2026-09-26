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Команда Европы лидирует на Кубке Лэйвера — 2026. Результаты матчей 25 сентября

Команда Европы лидирует на Кубке Лэйвера — 2026. Результаты матчей 25 сентября
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Сегодня, 25 сентября, в Лондоне, Великобритания, стартовал Кубок Лэйвера – 2026, в котором сразились команды Европы и мира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Кубок Лэйвера — 2026, финал. Результаты матчей 25 сентября:

  • Каспер Рууд (Норвегия, Европа) – Франсиско Серундоло (Аргентина, мир) — 6:4 (4:7), 6:4, 10:8;
  • Якуб Меншик (Чехия, Европа) – Брэндон Накашима (США, мир) — 1:6, 6:3, 7:10;
  • Рафаэль Ходар (Испания, Европа) – Александр Бублик (Казахстан, мир) — 6:2, 5:3;
  • Карлос Алькарас (Испания) /Якуб Меншик – Александр Бублик/Тейлор Фриц — 6:4, 6:4.

В состав команды мира в этом году вошли Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Александр Бублик, Лёнер Тьен, Брэндон Накашима и Франсиско Серундоло. Команду Европы составили Карлос Алькарас, Александр Зверев, Флавио Коболли, Якуб Меншик, Каспер Рууд и Рафаэль Ходар.

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