Алина Корнеева обыграла Тайлу Престон и вышла в полуфинал турнира в Сеуле

81-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Сеуле, Южная Корея. В четвертьфинале соревнований она обыграла представительницу Австралии Тайлу Престон (94-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Престон ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету россиянки один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале соревнований Алина Корнеева сыграет с другой представительницей Австралии Майей Джойнт — 99-й ракеткой мира.