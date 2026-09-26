Алина Корнеева обыграла Тайлу Престон и вышла в полуфинал турнира в Сеуле
Поделиться
81-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Сеуле, Южная Корея. В четвертьфинале соревнований она обыграла представительницу Австралии Тайлу Престон (94-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.
Сеул (ж). 1/4 финала
26 сентября 2026, суббота. 07:45 МСК
94
Тайла Престон
Т. Престон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
81
Алина Корнеева
А. Корнеева
Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Престон ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету россиянки один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов.
В полуфинале соревнований Алина Корнеева сыграет с другой представительницей Австралии Майей Джойнт — 99-й ракеткой мира.
Комментарии
- 26 сентября 2026
-
10:37
-
10:26
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:41
-
09:38
-
09:01
-
01:06
-
00:50
- 25 сентября 2026
-
23:16
-
23:05
-
22:51
-
20:40
-
19:22
-
18:05
-
17:47
-
16:50
-
16:40
-
16:28
-
16:10
-
16:08
-
15:48
-
15:40
-
15:22
-
15:17
-
15:14
-
14:53
-
14:42
-
14:31
-
14:12
-
13:51
-
13:38
-
13:35Янник Синнер снялся с «пятисотника» в Пекине Официально