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Алина Корнеева — Тайла Престон: результат матча 26 сентября, счёт 2:0, 1/4 финала; WTA 250 Сеул

Алина Корнеева обыграла Тайлу Престон и вышла в полуфинал турнира в Сеуле
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81-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Сеуле, Южная Корея. В четвертьфинале соревнований она обыграла представительницу Австралии Тайлу Престон (94-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.

Сеул (ж). 1/4 финала
26 сентября 2026, суббота. 07:45 МСК
Тайла Престон
94
Австралия
Тайла Престон
Т. Престон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Алина Корнеева
81
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Престон ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету россиянки один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале соревнований Алина Корнеева сыграет с другой представительницей Австралии Майей Джойнт — 99-й ракеткой мира.

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