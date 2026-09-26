«В важных моментах я сыграл лучше». Ходар — о победе над Бубликом на Кубке Лэйвера

14-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар поделился эмоциями от выступления на Кубке Лэйвера — 2026. В дебютном матче он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:2, 6:3.

«Знал, что это будет очень сложный матч. Всегда непросто играть свой первый матч на турнире, но я думаю, что очень хорошо справился с важными и сложными ситуациями. Играл против очень сильного соперника, который тоже показал отличный теннис, полагаю, в важных моментах я сыграл лучше.

Думаю, первые четыре или