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«В важных моментах я сыграл лучше». Ходар — о победе над Бубликом на Кубке Лэйвера

«В важных моментах я сыграл лучше». Ходар — о победе над Бубликом на Кубке Лэйвера
Комментарии

14-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар поделился эмоциями от выступления на Кубке Лэйвера — 2026. В дебютном матче он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:2, 6:3.

Кубок Лэйвера. Финал
25 сентября 2026, пятница. 21:25 МСК
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Знал, что это будет очень сложный матч. Всегда непросто играть свой первый матч на турнире, но я думаю, что очень хорошо справился с важными и сложными ситуациями. Играл против очень сильного соперника, который тоже показал отличный теннис, полагаю, в важных моментах я сыграл лучше.

Думаю, первые четыре или