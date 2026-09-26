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Кубок Лэйвера — 2026: расписание матчей на 26 сентября

Кубок Лэйвера — 2026: расписание матчей на 26 сентября
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Сегодня, 26 сентября, в Лондоне, Великобритания, продолжится Кубок Лэйвера – 2026, в котором сразятся команды Европы и мира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на субботу.

Теннис. Кубок Лэйвера – 2026. Расписание матчей на 26 сентября (время начала московское):

15:00. Флавио Коболли (Италия, Европа) – Лёнер Тьен (США, мир);
16:30. Александр Зверев (Германия, Европа) – Алекс де Минор (Австралия, мир);
21:00. Карлос Алькарас (Испания, Европа) – Тейлор Фриц (США, мир);
22:30. Каспер Рууд (Норвегия)/Александр Зверев – Александр Бублик (Казахстан)/Брэндон Накашима (США).

В состав команды мира в этом году вошли Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Александр Бублик, Лёнер Тьен, Брэндон Накашима и Франсиско Серундоло. Команду Европы составили Карлос Алькарас, Александр Зверев, Флавио Коболли, Якуб Меншик, Каспер Рууд и Рафаэль Ходар.

Календарь Кубка Лэйвера - 2026
Турнирная таблица Кубка Лэйвера - 2026
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