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Карлос Алькарас признался, что хотел бы играть больше в парном разряде

Карлос Алькарас признался, что хотел бы играть больше в парном разряде
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас признался, что хотел бы играть больше матчей в парном разряде. По словам испанца, это может быть сложно из-за требовательности одиночного тенниса.

«Мне бы хотелось иметь возможность играть больше парных матчей в течение всего года. Иногда это сложно из-за требовательности одиночного тенниса – как физически, так и морально. Одиночный матч может быть очень тяжёлым.

Стараюсь максимально использовать день между матчами для отдыха и восстановления перед следующим одиночным матчем. Так что, если я играю пару, уже не могу использовать этот день для отдыха. Вероятно, снова подвергну своё тело стрессу.

Но да, буду учитывать возможность играть в паре на некоторых турнирах, потому что получаю огромное удовольствие. Мне очень нравится, когда я там, на корте. Кроме того, я использую это для улучшения некоторых ударов и определённых ситуаций, которые действительно хочу применить потом в одиночных матчах. Так что надеюсь, что буду достаточно здоров физически, чтобы играть больше парных матчей в течение сезона», – приводит слова Алькараса Punto de Break.

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