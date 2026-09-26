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«Разговоры появляются, это хороший знак». Зверев — о борьбе за первую строчку рейтинга ATP

«Разговоры появляются, это хороший знак». Зверев — о борьбе за первую строчку рейтинга ATP
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на разговоры о его шансах стать лидером мирового рейтинга.

«Разговоры не имеют значения. Они сейчас, конечно, есть, тем более у Синнера (текущий лидер мирового рейтинга. – Прим. «Чемпионата») есть некоторые вопросы со здоровьем. Но да, я просто сосредоточен на своей работе, на том, чтобы играть хороший теннис, делать всё возможное, чтобы как следует готовиться к предстоящим матчам, а остальное приложится само. Если ты показываешь хороший теннис, выигрываешь и борешься за титулы на хороших турнирах – да, такие разговоры появляются, но это хороший знак, когда они появляются», — приводит слова Зверева Sky Sports.

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