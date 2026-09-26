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Джон Макинрой представил свой состав Кубка Лэйвера среди игроков всех времён

Джон Макинрой представил свой состав Кубка Лэйвера среди игроков всех времён
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой представил свой символический состав Кубка Лэйвера среди игроков всех времён.

«Я бы поставил [Стефана] Эдберга, [Бориса] Беккера, [Энди] Маррея и «Большую тройку», эту шестёрку. Состав запасных! Даже не знаю, кого бы я выгнал! Не хотел бы выгонять никого из этих парней. Алькарас был бы отличным запасным.

Трудно не рассматривать Андре Агасси как человека, способного проявить себя в одиночном и парном разрядах. Я выбрал Андре, выберу и себя. А как насчёт мистера Роддика… Стоит ли его выбрать? В парном разряде можно подавать навылет!

И, конечно же, нужно упомянуть Джимми [Коннорса]. Люди не знают, что Джимми выиграл Уимблдон в паре и, кажется, Открытый чемпионат США, так что он определённо мог бы играть, если бы захотел», — сказал Макинрой в подкасте Served with Andy Roddick.

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