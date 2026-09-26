Джон Макинрой представил свой состав Кубка Лэйвера среди игроков всех времён

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой представил свой символический состав Кубка Лэйвера среди игроков всех времён.

«Я бы поставил [Стефана] Эдберга, [Бориса] Беккера, [Энди] Маррея и «Большую тройку», эту шестёрку. Состав запасных! Даже не знаю, кого бы я выгнал! Не хотел бы выгонять никого из этих парней. Алькарас был бы отличным запасным.

Трудно не рассматривать Андре Агасси как человека, способного проявить себя в одиночном и парном разрядах. Я выбрал Андре, выберу и себя. А как насчёт мистера Роддика… Стоит ли его выбрать? В парном разряде можно подавать навылет!

И, конечно же, нужно упомянуть Джимми [Коннорса]. Люди не знают, что Джимми выиграл Уимблдон в паре и, кажется, Открытый чемпионат США, так что он определённо мог бы играть, если бы захотел», — сказал Макинрой в подкасте Served with Andy Roddick.