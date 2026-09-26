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«Это просто дело времени». Чесноков считает, что Мирра Андреева сменит гражданство

«Это просто дело времени». Чесноков считает, что Мирра Андреева сменит гражданство
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Бывшая девятая ракетка мира, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков предположил, что пятая ракетка мира, чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 Мирра Андреева может сменить спортивное гражданство.

«Думаю, что Андреева уйдёт [сменит гражданство], это просто дело времени. Она живёт и тренируется во Франции, так что она точно уйдёт, а вот другие наши лидеры на верхних ступеньках… Сейчас тенденция такая, что они все уходят. Понимаете, каждый предпочитает, как ему комфортнее», – приводит слова Чеснокова «РБК Спорт».

В активе 19-летней теннисистки шесть титулов WTA в одиночном разряде. В 2026 году Андреева становилась победителем «пятисотника» в Линце, Австрия, а также «пятисотника» в Аделаиде, Австралия.

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