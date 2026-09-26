«Лучший из всех, кого я видел в его возрасте». Джон Макинрой — о Карлосе Алькарасе

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой рассказал, что считает испанца Карлоса Алькараса лучше, чем кто-либо ещё в его возрасте.

«Он лучший из всех, кого я видел в его возрасте. Самый разносторонний игрок в этом возрасте, который умеет абсолютно всё. Он на одном уровне с Роджером [Федерером]. Это не значит, что он обязательно выиграет столько турниров «Большого шлема», поэтому я был бы поражён, если бы он приблизился к этому показателю. Но это не значит, что если он выиграет 15 или 10 турниров, то будет хуже других.

Тот факт, что те ребята выиграли 20, 22 и 24 трофея, поистине удивителен. Не знаю, как это произошло, поэтому был бы совершенно поражён, если бы подобное повторилось, но поражён тем, что это вообще произошло», — сказал Макинрой в подкасте Served with Andy Roddick.