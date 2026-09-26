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«Нужно соперничество Синнера и Алькараса». Макинрой — о борьбе Зверева за первую строчку

«Нужно соперничество Синнера и Алькараса». Макинрой — о борьбе Зверева за первую строчку
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой высказался о том, что двукратный чемпион ТБШ немец Александр Зверев может стать лидером мирового рейтинга.

«К сожалению, Алькарас и Синнер получили травмы, однако они доказали, что являются двумя лучшими игроками в мире, а Саша был сразу за ними, но он чувствовал, что между ними есть разрыв.

Но смотрите, в спорте никогда не знаешь, что может произойти, и вдруг в конце года он, вероятно, окажется номером один, так что уверен, он даже не ожидал этого! Вот что характерно для спорта, никогда не знаешь, что может случиться.

В некотором смысле это здорово, но нам нужно соперничество Синнера и Алькараса, и чтобы они оставались здоровыми», — приводит слова Макинроя Tennis Head.

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