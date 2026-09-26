«Мой ангел». Агасси показал, как Граф поддерживает его на Кубке Лэйвера

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Андре Агасси опубликовал на своей странице в социальной сети фото, на котором его жена, многократная победительница турниров «Большого шлема» немка Штеффи Граф поддерживает его во время Кубка Лэйвера — 2026. В этом году Агасси является капитаном команды мира. Теннисисты женаты с 2001 года.

Фото: Личный архив Андре Агасси

«Мой ангел», – подписал Агасси снимок, на котором Граф запечатлена на корте, где проходит турнир.

В 2025 году Агасси также возглавлял команду мира, под его руководством она выиграла турнир. В этом году в состав сборной вошли Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Александр Бублик, Лёнер Тьен, Брэндон Накашима и Франсиско Серундоло.