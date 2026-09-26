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«Куда делись мои волосы?» Зверев забавно отреагировал на пост своей девушки

«Куда делись мои волосы?» Зверев забавно отреагировал на пост своей девушки
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Возлюбленная второй ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева София Томалла на своей странице в социальных сетях выложила их совместные фото с разницей в пять лет. В подписи София иронизирует, что за пять лет они почти не изменились, но стали богаче на два «Шлема».

Фото: Hoda Davaine/Getty Images

«Пять лет спустя. Почти не изменились, только стали богаче на два «Шлема»», – подписала Томалла их общее фото.

В комментариях у пары состоялся шуточный диалог.

Зверев: А куда делись мои волосы тогда [речь о фото пятилетней давности]?

Томалла: Тогда они просто знали, когда заканчиваться.

В 2026 году Зверев выиграл два титула на турнирах «Большого шлема». В июне немец стал победителем «Ролан Гаррос», в сентябре выиграл US Open.

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