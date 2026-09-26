Арина Соболенко и Янник Синнер посетили показ Gucci в Милане

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер посетили в Милане, Италия, показ модного дома Gucci, который прошёл 25 сентября в рамках Недели моды. Оба спортсмена являются амбассадорами итальянского бренда.

Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Соболенко по итогам минувшего US Open — 2026 потеряла первую строчку в рейтинге WTA. Последний на данный момент титул в текущем сезоне она завоевала в марте на турнире категории WTA-1000 в Майами, США.

Синнер последний раз выходил на корт в официальных турнирах на победном для себя Уимблдоне в июле. Позднее он снялся с двух «Мастерсов» и US Open из-за проблем с коленом.