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Энди Маррей рассказал, за каким молодым игроком сейчас наблюдает больше всего

Энди Маррей рассказал, за каким молодым игроком сейчас наблюдает больше всего
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Победитель трёх турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей признался, что ему очень нравится наблюдать за игрой 13-й ракетки мира, 20-летнего американца Лёнера Тьена.

«Это Лёнер Тьен — молодой американский теннисист, за чьей игрой мне сейчас особенно интересно наблюдать. Его стиль заметно отличается от того, как играют многие современные теннисисты. Сегодня теннис стал, я бы сказал, более силовым, но Тьен — игрок иного плана. Он действует более тонко, полагаясь на чувство мяча и умную игру, а не на мощные удары. Он играет очень грамотно, и мне действительно нравится за ним наблюдать», — сказал Маррей в видео The Set | Andy & Jamie Murray.

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