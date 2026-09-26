Карлос Алькарас: мне нравится давать советы

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас признался, что ему нравится давать советы партнёрам по корту.

«Получаю удовольствие, давая советы. Иногда кажется, что много говорю и не знаю, помогаю ли своему партнёру, но выкладываюсь по максимуму. Стараюсь говорить, что вижу со стороны корта. Иногда можно увидеть вещи яснее. Мне это очень нравится. Мне нравится высказывать своё мнение, как вижу вещи на корте, и надеюсь, что этим могу помочь своим партнёрам», – приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

На текущем Кубке Лэйвера – 2026 испанец выступает за команду Европы. В парном матче Алькарас и чешский теннисист Якуб Меншик (15-й в рейтинге) одолели представителей команды мира – казахстанского теннисиста Александра Бублика (21-й в рейтинге) и американца Тейлора Фрица (10-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.