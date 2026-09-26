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Аманда Анисимова снялась с «тысячника» в Пекине

Аманда Анисимова снялась с «тысячника» в Пекине
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11-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова снялась с предстоящего турнира категории WTA-1000 из-за травмы запястья. Американка является действующей чемпионкой этого «тысячника», в финале прошлого года она одолела чешку Линду Носкову. Турнир в столице Китая стартует в среду, 30 сентября.

Ранее Анисимова по этой же причине снялась с «пятисотника» в Сингапуре, где была второй сеяной. Её заменила словачка Виктория Морвайова (296-я ракетка мира).

Последним на данный момент турниром для Анисимовой стал минувший US Open, на котором теннисистка дошла до третьего круга, где уступила Анастасии Потаповой.

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