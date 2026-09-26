Эала стала «Звездой харда» по версии фанатов WTA, Рыбакина — вторая

18-я ракетка мира Александра Эала, выступающая за Филиппины, стала победительницей номинации «Звезда харда». Она с большим преимуществом обошла действующую первую ракетку мира Елену Рыбакину. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Болельщики отдали 21-летней Эале большинство голосов – 78%. В 2026 году она одержала свой первый титул на «пятисотнике» в Вашингтоне. В финале турнира Эала одолела третью ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Казахстанская теннисистка Рыбакина получила 16% голосов. В этом году она выиграла первый US Open в карьере, став первой представительницей своей страны, возглавившей мировой рейтинг.

Девятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек, одержавшая в 2026 году победу на WTA-1000 в Торонто, набрала 3% голосов.