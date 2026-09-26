«Они бросают мне вызов». Каспер Рууд — о влиянии Янника Ноа и Тима Хенмэна на его игру

17-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд оценил влияние капитана команды Европы на Кубке Лэйвера Янника Ноа и вице-капитана Тима Хенмэна на его игру.

«Иногда мы, игроки, сами на себя давим и нервничаем, хотя наша профессия и без того требует огромной отдачи. Здорово, что рядом есть такие люди, как Янник [Ноа], он смотрит на теннис иначе, чем я, — и Тим [Хенмэн], который следит за множеством матчей и работал комментатором. Он наблюдает за нами на крупных турнирах практически круглый год и прекрасно знает сильные и слабые стороны нашей игры.

Оба они в хорошем смысле бросают мне вызов. Они гораздо чаще выходят к сетке — или, по крайней мере, делали это во время своей карьеры — и играют более плоскими ударами, чем я. Они побуждают и меня применять подобные тактические приёмы. Интересно слышать мнения, отличные от тех, к которым я привык за долгие годы», — приводит слова Рууда Punto de Break.