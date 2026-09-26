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Лейла Фернандес — Майя Хвалиньска: результат матча 26 сентября, счёт 2:1, 1/2 финала турнира в Сингапуре

Лейла Фернандес вышла в финал турнира WTA-500 в Сингапуре, обыграв Майю Хвалиньску
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31-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в финал турнира категории WTA-500 в Сингапуре. В полуфинале соревнований она обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску (25-я в рейтинге) со счётом 1:6, 6:4, 6:2.

Сингапур. 1/2 финала
26 сентября 2026, суббота. 13:10 МСК
Лейла Фернандес
31
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 2
         
Майя Хвалиньска
25
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Фернандес два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Хвалиньской ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

За титул соревнований в Сингапуре Лейла Фернандес сразится с представительницей Австралии Талией Гибсон (63-я в рейтинге).

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