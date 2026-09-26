Лейла Фернандес вышла в финал турнира WTA-500 в Сингапуре, обыграв Майю Хвалиньску

31-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в финал турнира категории WTA-500 в Сингапуре. В полуфинале соревнований она обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску (25-я в рейтинге) со счётом 1:6, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Фернандес два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Хвалиньской ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

За титул соревнований в Сингапуре Лейла Фернандес сразится с представительницей Австралии Талией Гибсон (63-я в рейтинге).