Лейла Фернандес вышла в финал турнира WTA-500 в Сингапуре, обыграв Майю Хвалиньску
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31-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в финал турнира категории WTA-500 в Сингапуре. В полуфинале соревнований она обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску (25-я в рейтинге) со счётом 1:6, 6:4, 6:2.
Сингапур. 1/2 финала
26 сентября 2026, суббота. 13:10 МСК
31
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
|6
|
|4
|2
25
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Фернандес два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Хвалиньской ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.
За титул соревнований в Сингапуре Лейла Фернандес сразится с представительницей Австралии Талией Гибсон (63-я в рейтинге).
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