Сборная Украины обыграла Италию и впервые вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Украины впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. В полуфинале украинская национальная команда одолела итальянских теннисисток. Сначала Ангелина Калинина обыграла Тайру Катерину Грант со счётом 6:2, 6:4, а затем Элина Свитолина оказалась сильнее Жасмин Паолини — 6:2, 6:2.

Украинские спортсменки впервые сыграют в финале Кубка Билли Джин Кинг. Ранее их лучшим результатом был полуфинал в 2025 году. В этом году за титул соревнований украинки поспорят со сборной Чехии.

Действующим победителем турнира является итальянская команда, одолевшая в финале соревнования 2025 года сборную США. Российские теннисистки не принимают участия в турнире из-за бана.