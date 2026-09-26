Карен Хачанов провёл тренировку перед стартом «пятисотника» в Пекине

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов потренировался перед началом хардового турнира категории АТР-500 в Пекине. Видео с корта он опубликовал на своей странице в социальной сети.

На минувшем US Open Хачанов показал лучший результат среди россиян — он дошёл до полуфинала, где уступил немцу Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8). Зверев позднее стал чемпионом Открытого чемпионата США. Благодаря показанному результату Хачанов поднялся на 24 позиции в рейтинге АТР.

Турнир в Пекине стартует в среду, 30 сентября. Его действующий победитель Янник Синнер ранее снялся с соревнований из-за проблем с коленом.