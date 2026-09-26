Мыскина — о ситуации с Прозоровой: главная цель — добиться участия на турнире в Пекине

Победительница «Ролан Гаррос» — 2004 российская теннисистка Анастасия Мыскина рассказала, что команда 180-й ракетки мира российской теннисистки Татьяны Прозоровой будет добиваться пересмотра решения о запрете выступать в течение шести дней. Россиянка должна была сыграть в полуфинале турнира WTA-500 в Сингапуре, но получила травму во время четвертьфинальной встречи парного разряда и WTA из медицинских соображений запретила ей участвовать в матче.

«Друзья, небольшой комментарий по поводу того, что случилось с Таней Прозоровой. Вчера до позднего вечера была на связи с Таней и Сашей, с её тренером. Решали, какие действия предпринять в связи с тем, что, на наш взгляд, позиция физио и действия физио не совсем корректны. Давление однозначно было со стороны физио, что «ты себя чувствуешь плохо», и вот этот тест, который очень непросто пройти в обычном состоянии, когда спортсмен находится ещё в такой эмоциональной усталости, конечно же, его сделать ещё сложнее и труднее.

Поэтому сейчас главная цель — это добиться того, чтобы Таня могла участвовать на турнире в Пекине, который начинается уже совсем скоро, потому что сейчас ей запретили играть шесть дней. Поэтому все попытки, которые мы делаем, это связаться с WTA, связаться с представителями департамента здоровья, чтоб объяснить им то, что со стороны физио были очень сильные попытки убедить Таню, что она себя чувствует плохо, хотя это не так. Татьяна Прозорова себя чувствует хорошо и готова играть на следующей неделе в Пекине. Поэтому сейчас главная задача — это добиться того, чтобы Тане разрешили участвовать на следующей неделе», — сказала Мыскина в видео на канале «Больше!».