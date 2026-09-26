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Болгёрл помешала Медведеву в матче с Руае. Розыгрыш был переигран в пользу россиянина

Болгёрл помешала Медведеву в матче с Руае. Розыгрыш был переигран в пользу россиянина
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Во время первого сета матча второго круга турнира категории АТР-250 в Ханчжоу между шестой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и французом Валантеном Руае, занимающим в мировом рейтинге 104-е место, болгёрл помешала россиянину в розыгрыше. При счёте 40-40 на подаче Медведева в шестом гейме девочка ошибочно выбежала на корт, едва не столкнувшись с Даниилом. Судья с вышки объявил, что розыгрыш требуется провести заново. После второй попытки он остался за россиянином.

Ханчжоу. 2-й круг
26 сентября 2026, суббота. 14:35 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		3
         
Валантен Руае
Франция
Валантен Руае
В. Руае