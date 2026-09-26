Болгёрл помешала Медведеву в матче с Руае. Розыгрыш был переигран в пользу россиянина

Во время первого сета матча второго круга турнира категории АТР-250 в Ханчжоу между шестой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и французом Валантеном Руае, занимающим в мировом рейтинге 104-е место, болгёрл помешала россиянину в розыгрыше. При счёте 40-40 на подаче Медведева в шестом гейме девочка ошибочно выбежала на корт, едва не столкнувшись с Даниилом. Судья с вышки объявил, что розыгрыш требуется провести заново. После второй попытки он остался за россиянином.