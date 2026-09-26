«Больше нет мотивации». Маррей рассказал о моментах, когда думал вернуться в теннис

Победитель трёх турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал о моментах, когда думал о том, чтобы вернуться в теннис.

«У меня нет никакого интереса [к возвращению в теннис]. Единственный раз с тех пор, как я перестал играть… ну, было два раза, когда я подумал: «Было бы неплохо сыграть».

Один из таких случаев произошёл, когда я работал с Новаком, и он играл против [Карлоса] Алькараса в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Тот матч был потрясающим, с невероятной атмосферой. Так что это был один из таких случаев.

А ещё был случай, когда через год после того, как завершил карьеру, я за пару дней до турнира ездил по Уимблдону, потому что мне нужно было участвовать в рекламной кампании, проезжал мимо места проведения соревнований и подумал: «Как было бы здорово снова играть».

Но кроме этого, нет. У меня больше нет мотивации выходить на корт и бить по теннисным мячам. Я не скучаю по этому, и очень этому рад, потому что чувствую, что многие хотят, чтобы ты говорил что-то другое или чтобы ты отчаянно скучал по этому виду спорта.

Но когда заканчиваешь дело, в которое вкладывал все силы на протяжении 20-25 лет, здорово иметь возможность отвлечься и не испытывать чувства, что нужно идти играть в теннис или что я очень скучаю по этому событию. Я счастлив быть дома со своей семьёй и детьми, и этого мне достаточно», — приводит слова Маррея Tennis365.