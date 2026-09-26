Тьен обыграл Коболли на решающем тай-брейке в матче Кубка Лэйвера

13-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен обыграл итальянца Флавио Коболли, выступающего за сборную Европы и занимающего седьмое место в рейтинге ATP, в матче Кубка Лэйвера со счётом 6:3, 2:6, 1:0 (10:7).

Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. Тьен сделал один эйс и допустил четыре двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта из шести. Коболли ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В следующем противостоянии на Кубке Лэйвера встретятся немец Александр