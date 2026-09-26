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Флавио Коболли — Лёнер Тьен, результат матча 26 сентября 2026, счёт 1:2, Кубок Лэйвера

Тьен обыграл Коболли на решающем тай-брейке в матче Кубка Лэйвера
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13-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен обыграл итальянца Флавио Коболли, выступающего за сборную Европы и занимающего седьмое место в рейтинге ATP, в матче Кубка Лэйвера со счётом 6:3, 2:6, 1:0 (10:7).

Кубок Лэйвера. Финал
26 сентября 2026, суббота. 15:25 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0 7
6 		2 1 10
         
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. Тьен сделал один эйс и допустил четыре двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта из шести. Коболли ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В следующем противостоянии на Кубке Лэйвера встретятся немец Александр