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Александр Зверев — Алекс де Минор, результат матча 26 сентября 2026, счёт 2:1, Кубок Лэйвера

Александр Зверев уступил Алексу де Минору в матче Кубка Лэйвера
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, выступающий за команду Европы, уступил представителю сборной мира австралийцу Алексу де Минору, занимающему девятое место в рейтинге ATP, в матче Кубка Лэйвера. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 0:1 (9:11).

Кубок Лэйвера. Финал
26 сентября 2026, суббота. 17:25 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 0 9
2 		7 7 1 11
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты. Александр Зверев сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Алекс де Минор один раз подал навылет и не допустил двойных ошибок, реализовав при этом два брейк-пойнта из пяти.

В следующем матче на Кубке Лэйвера встретятся испанец Карлос Алькарас (команда Европы) и американец Тейлор Фри