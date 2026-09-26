Александр Зверев уступил Алексу де Минору в матче Кубка Лэйвера

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, выступающий за команду Европы, уступил представителю сборной мира австралийцу Алексу де Минору, занимающему девятое место в рейтинге ATP, в матче Кубка Лэйвера. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 0:1 (9:11).

Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты. Александр Зверев сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Алекс де Минор один раз подал навылет и не допустил двойных ошибок, реализовав при этом два брейк-пойнта из пяти.

В следующем матче на Кубке Лэйвера встретятся испанец Карлос Алькарас (команда Европы) и американец Тейлор Фри