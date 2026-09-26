Коулман Вон станет соперником Даниила Медведева в 1/4 финала турнира в Ханчжоу

108-я ракетка мира теннисист из Гонконга Коулман Вон обыграл парагвайца Адольфо Даниэля Вальехо, занимающего 58-е место в мировом рейтинге, во втором круге турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. Вон сделал 11 эйсов и допустил одну двойную ошибку, реализовав при этом 1 брейк-пойнт из 11. Вальехо четыре раза подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале турнира Коулман Вон сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Турнир ATP-250 в Ханчжоу проходит с 23 по 29 сентября.