Коулман Вон станет соперником Даниила Медведева в 1/4 финала турнира в Ханчжоу
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108-я ракетка мира теннисист из Гонконга Коулман Вон обыграл парагвайца Адольфо Даниэля Вальехо, занимающего 58-е место в мировом рейтинге, во втором круге турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.
Ханчжоу. 2-й круг
26 сентября 2026, суббота. 16:40 МСК
Коулман Вон
К. Вон
Окончен
2 : 1
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Адольфо Даниэль Вальехо
А. Вальехо
Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. Вон сделал 11 эйсов и допустил одну двойную ошибку, реализовав при этом 1 брейк-пойнт из 11. Вальехо четыре раза подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.
В четвертьфинале турнира Коулман Вон сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
Турнир ATP-250 в Ханчжоу проходит с 23 по 29 сентября.
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