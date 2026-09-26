Карлос Алькарас на решающем тай-брейке обыграл Тейлора Фрица в матче Кубка Лэйвера

Вторая ракетка мира, представитель команды Европы испанец Карлос Алькарас обыграл выступающего за сборную мира американца Тейлора Фрица (10-й в рейтинге) в матче Кубка Лэйвера. Встреча закончилась со счётом 6:3, 4:6, 1:0 (13:11).

Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. Алькарас сделал три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Фриц четыре раза подал навылет и не допустил двойных ошибок, реализовав при этом два брейк-пойнта из четырёх.

Следом на Кубке Лэйвера будет сыгран парный матч Каспер Рууд/Александр Зверев — Александр Бублик/Брэндон Накашима.

Кубок Лэйвера проходит с 25 по 27 с