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Карлос Алькарас — Тейлор Фриц, результат матча 26 сентября 2026, счёт 2:1, Кубок Лэйвера

Карлос Алькарас на решающем тай-брейке обыграл Тейлора Фрица в матче Кубка Лэйвера
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Вторая ракетка мира, представитель команды Европы испанец Карлос Алькарас обыграл выступающего за сборную мира американца Тейлора Фрица (10-й в рейтинге) в матче Кубка Лэйвера. Встреча закончилась со счётом 6:3, 4:6, 1:0 (13:11).

Кубок Лэйвера. Финал
26 сентября 2026, суббота. 21:25 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 1 13
3 		6 0 11
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. Алькарас сделал три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Фриц четыре раза подал навылет и не допустил двойных ошибок, реализовав при этом два брейк-пойнта из четырёх.

Следом на Кубке Лэйвера будет сыгран парный матч Каспер Рууд/Александр Зверев — Александр Бублик/Брэндон Накашима.

Кубок Лэйвера проходит с 25 по 27 с