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Команда Европы лидирует на Кубке Лэйвера — 2026. Результаты матчей 26 сентября

Команда Европы лидирует на Кубке Лэйвера — 2026. Результаты матчей 26 сентября
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Сегодня, 26 сентября, в Лондоне, Великобритания, продолжился Кубок Лэйвера – 2026, в котором сразились команды Европы и мира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Кубок Лэйвера — 2026, финал. Результаты матчей 26 сентября:

Флавио Коболли (Италия) — Лёрнер Тьен (США) — 3:6, 6:2, 0:1 (7:10)

Александр Зверев (Германия) — Алекс де Минор (Австралия) — 6:2, 6:7, 0:1 (9:11)

Карлос Алькарас (Испания) — Тейлор Фриц (США) — 6:3, 4:6, 1:0 (13:11)

Каспер Рууд (Норвегия) / Александр Зверев (Германия) — Александр Бублик (Казахстан) / Брэндон Накашима (США) — 6:4, 7:6

Таким образом, сборная Европы после второго игрового дня турнира ведёт со счётом 7-5.

Кубок Лэйвера проходит с 25 по 27 сентября. Действующим победителем турнира является сборная мира.

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