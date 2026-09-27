«Появляются небольшие проблемы». Карлос Алькарас – о своём состоянии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, что внёс изменения в свою игре после травмы.

«Сейчас я постепенно возвращаюсь к своему обычному ритму и привычному уровню — как в теннисе, так и в физическом плане. Подача до сих пор была одним из моих главных оружий, поэтому я много над ней работал и внёс несколько небольших изменений. Насколько я могу судить, никто их не заметил, что отлично, значит, всё работает.

Прежде всего, в физическом плане нам всё ещё нужно продолжать играть такие интенсивные матчи, как сегодняшний. Что касается тенниса, думаю, я нахожусь на хорошем уровне. С каждым матчем постепенно прибавляю, а за те недели тренировок, которые у нас были, мы доработали много деталей и отдельных ударов. Поэтому сейчас я чувствую себя очень уверенно.

Физически я чувствую себя очень хорошо, но, конечно, когда проводишь много интенсивных матчей, появляются небольшие проблемы. Думаю, это нормально. Постепенно мы их устраняем, чтобы я чувствовал себя ещё лучше. Надеюсь, к азиатской серии турниров мы подойдём на очень, очень высоком уровне — как с точки зрения тенниса, так и физической готовности», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Напомним, Алькарас обыграл выступающего за сборную мира американца Тейлора Фрица (10-й в рейтинге) в матче Кубка Лэйвера. Встреча закончилась со счётом 6:3, 4:6, 1:0 (13:11).