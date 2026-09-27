Юго Гастон — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Ханчжоу
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Сегодня, 27 сентября, на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, пройдут матчи 1/4 финала. 25-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Франции Юго Гастоном, который занимает 97-е место в мировом рейтинге. Этот поединок поставлен вторым запуском на центральном корте после игры Фабиана Марожана с Кирияном Жаке и начнётся ориентировочно в 10:00 по московскому времени.
Ханчжоу. 1/4 финала
27 сентября 2026, воскресенье. 10:30 МСК
Юго Гастон
Ю. Гастон
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Юго Гастон.
Рублёв ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл у Гастона во втором круге «Мастерса» в Торонто в 2025 году — 6:2, 6:3.
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