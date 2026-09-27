Николоз Басилашвили обыграл Дженсона Бруксби и вышел в полуфинал турнира в Чэнду

145-я ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Чэнду, Китай. В четвертьфинале соревнований он обыграл американца Дженсона Бруксби (77-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Басилашвили девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бруксби три эйса, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

За выход в финал соревнований Николоз Басилашвили поспорит с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).