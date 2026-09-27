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Дженсон Бруксби — Николоз Басилашвили: результат матча 27 сентября, счёт 0:2, 1/4 финала турнира в Чэнду

Николоз Басилашвили обыграл Дженсона Бруксби и вышел в полуфинал турнира в Чэнду
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145-я ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Чэнду, Китай. В четвертьфинале соревнований он обыграл американца Дженсона Бруксби (77-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Чэнду. 1/4 финала
27 сентября 2026, воскресенье. 08:05 МСК
Дженсон Бруксби
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Николоз Басилашвили
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Басилашвили девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бруксби три эйса, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

За выход в финал соревнований Николоз Басилашвили поспорит с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

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