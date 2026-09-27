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Кубок Лэйвера — 2026: расписание матчей на 27 сентября

Кубок Лэйвера — 2026: расписание матчей на 27 сентября
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Сегодня, 27 сентября, в Лондоне, Великобритания, завершится Кубок Лэйвера – 2026, в котором сражаются команды Европы и мира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на воскресенье.

Теннис. Кубок Лэйвера – 2026. Расписание матчей на 27 сентября (время начала московское):

  • 14:00. Флавио Коболли/Якуб Меншик (Европа) — Алекс де Минор/Тейлор Фриц (мир);
  • 15:30. Александр Зверев (Германия, Европа) – Лёнер Тьен (США, мир);
  • 17:00. Карлос Алькарас (Испания, Европа) – Алекс де Минор (Австралия, мир);
  • 18:30. Рафаэль Ходар (Испания, Европа) – Тейлор Фриц (США, мир);

В состав команды мира в этом году вошли Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Александр Бублик, Лёнер Тьен, Брэндон Накашима и Франсиско Серундоло. Команду Европы составили Карлос Алькарас, Александр Зверев, Флавио Коболли, Якуб Меншик, Каспер Рууд и Рафаэль Ходар.

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