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Фото: Рублёв пытался порвать на себе футболку по ходу матча с Гастоном в Ханчжоу

Фото: Рублёв пытался порвать на себе футболку по ходу матча с Гастоном в Ханчжоу
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте 25-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог сдержать эмоций по ходу тай-брейка первого сета матча с французом Юго Гастоном (97-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай.

Ханчжоу. 1/4 финала
27 сентября 2026, воскресенье. 10:45 МСК
Юго Гастон
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 8 		6 4 0
6 6 		7 7 5
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Рублёв выигрывал тай-брейк со счётом 6:1. Однако Гастон смог переломить ход игры. При счёте 6:5 Андрей попытался порвать на себе футболку со злости.