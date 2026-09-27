Фото: Рублёв пытался порвать на себе футболку по ходу матча с Гастоном в Ханчжоу

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте 25-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог сдержать эмоций по ходу тай-брейка первого сета матча с французом Юго Гастоном (97-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай.

Рублёв выигрывал тай-брейк со счётом 6:1. Однако Гастон смог переломить ход игры. При счёте 6:5 Андрей попытался порвать на себе футболку со злости.