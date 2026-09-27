Фото: Рублёв пытался порвать на себе футболку по ходу матча с Гастоном в Ханчжоу
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте 25-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог сдержать эмоций по ходу тай-брейка первого сета матча с французом Юго Гастоном (97-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай.
Ханчжоу. 1/4 финала
27 сентября 2026, воскресенье. 10:45 МСК
Юго Гастон
Ю. Гастон
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6 4
|0
|
|7 7
|5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рублёв выигрывал тай-брейк со счётом 6:1. Однако Гастон смог переломить ход игры. При счёте 6:5 Андрей попытался порвать на себе футболку со злости.