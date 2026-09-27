Андрей Рублёв разбил руку в кровь по ходу матча 1/4 финала в Ханчжоу
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25-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв по ходу матча с представителем Франции Юго Гастоном на турнире ATP-250 в Ханчжоу во втором сете при счёте 5:5 (30:15) ударил по рекламному щиту и порезал руку. Россиянин взял медицинский перерыв из-за кровотечения на левой руке. Рублёв выиграл второй сет со счётом 7:6 (7:4) и перевёл матч в решающий сет.
Ханчжоу. 1/4 финала
27 сентября 2026, воскресенье. 10:45 МСК
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|1
|
|7 7
|6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Фото: Скриншот