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Андрей Рублёв разбил руку в кровь по ходу матча 1/4 финала в Ханчжоу

Андрей Рублёв разбил руку в кровь по ходу матча 1/4 финала в Ханчжоу
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25-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв по ходу матча с представителем Франции Юго Гастоном на турнире ATP-250 в Ханчжоу во втором сете при счёте 5:5 (30:15) ударил по рекламному щиту и порезал руку. Россиянин взял медицинский перерыв из-за кровотечения на левой руке. Рублёв выиграл второй сет со счётом 7:6 (7:4) и перевёл матч в решающий сет.

Ханчжоу. 1/4 финала
27 сентября 2026, воскресенье. 10:45 МСК
Юго Гастон
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		6 4 1
6 6 		7 7 6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Фото: Скриншот